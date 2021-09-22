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Новости 19:51

Кандидаты в Госдуму от КПРФ оспорят результаты дистанционного голосования в Москве

фото ЗакС политика Кандидаты в Госдуму от КПРФ оспорят результаты дистанционного голосования в Москве

15 московских кандидатов в Госдуму от КПРФ собираются подать иск, оспаривающий результаты электронного голосования в столице, передает "Интерфакс" со ссылкой на секретаря ЦК партии Сергея Обухова.

"В ближайшие дни от всех 15 кандидатов КПРФ, участвовавших в выборах в округах по Москве, будет подан общий иск, в первую очередь касающийся итогов электронного голосования в столице, а также и по ряду других вопросов", - сказал Обухов.

По его словам, он сам тоже планирует подать иск о нарушениях на выборах в его 205-м округе (Восточный административный округ). Обухов отметил, что другие кандидаты от КПРФ тоже готовят отдельные иски по нарушениям и они будут поданы, когда коммунисты получат итоговые протоколы.

22 сентября начальник Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов заявлял о пересчете итогов дистанционного электронного голосования в Москве. Однако позже в Мосгоризбиркоме опровергли эту информацию.

Напомним, 20 сентября в Москве неожиданным образом кандидаты от оппозиции существенно  проиграли кандидатам от власти после опубликования результатов ДЭГ. КПРФ по этому поводу собиралась на мини-митинг на Пушкинской площади, требуя их отмены.


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