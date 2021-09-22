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Комиссия по этике СПбГУ осудила предложения студента Дубровского "пофальсифицировать" выборы

фото ЗакС политика Комиссия по этике СПбГУ осудила предложения студента Дубровского "пофальсифицировать" выборы

Комиссия по этике СПбГУ рассмотрела обращение студентов-политологов, которые рассказали о предложениях студента третьего курса Владислава Дубровского принять участие в "каруселях" на выборах в Петербурге, сообщили представители вуза.

Дубровский, по словам представителей СПбГУ, назвал свой поступок "ужасным, авантюрным и не имеющим смысла". Он рассказал, что в ходе подготовки выборов он собирал желающих поработать промоутерами некоторых кандидатов в депутаты, получил негативные отзывы в чате и "решил поднять свой статус".

"Именно для этого он, якобы, и предложил провокацию с фальсификацией выборов. Как утверждает Дубровский, это было сообщение ради сообщения. И никаких дальнейших действий он не предпринимал", - заявили в СПбГУ.

Участники заседания рассказали, что есть и другое объяснение. По их словам, Дубровский говорил, что он якобы проводил научное исследование участия студентов в выборах. В СПбГУ указали, что не было никакой программы исследования, научного руководителя и прочих необходимых условий для проведения такого исследования.

Комиссия по этике пришла к выводу, что поведение Дубровского с точки зрения этических и нравственных норм "не соответствует высокому статусу универсанта". 

Вечером 9 сентября издание DOXA опубликовало расследование, согласно которому Дубровский в студенческих чатах СПбГУ распространял объявления о наборе людей для участия в "каруселях", предлагая 15 тысяч рублей за голосование за кандидата от "Единой России" по 2-му округу: там от партии баллоировался глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Источники ЗАКС.Ру подтвердили сведения о таких предложениях, подробнее о ситуации – в материале. Горизбирком обратился в СК для проверки сведений.

Член Общественной палаты по контролю за выборами, гендиректор принадлежащего Смольному телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич называл расследование о предложении Дубровского примером информационного вброса. Он утверждал, что с автором "интересного предложения" не было прямого контакта, и потом записал скрин с сообщением Дубровского в "фейки".  

фото: spbu.ru


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