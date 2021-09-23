"Ъ": Производитель приостановил выпуск вакцины "КовиВак"

Площадка, на которой производится вакцина центра им. Чумакова "КовиВак", приостановила свою работу на ближайшие несколько месяцев: компания решила комплексно модернизировать имеющееся оборудование, пишет "Коммерсант".

По данным Росздравнадзора, с 28 августа по 22 сентября центр им. Чумакова не выпускал в оборот препарат собственного изготовления, несмотря на то, что раньше производил по 30-90 тысяч доз ежемесячно. С февраля, подсчитал "Ъ", в гражданский оборот поступило свыше миллиона доз.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк уточнил, что разработчик устанавливает новое оборудование для более масштабирования выпуска основы для вакцины. По предварительной оценке, процесс может занять несколько месяцев.

Напомним, ранее центр "Вектор" решил отказаться от производства вакцины "ЭпиВакКорона", заменив её на более новую версию "ЭпиВакКорона-Н".