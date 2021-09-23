РБК: Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелёва откажутся от мандатов депутатов Госдумы

Руководители МИД и Минобороны Сергей Шойгу и Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва откажутся заседать в Госдуме нового созыва, из федеральной пятёрки единороссов мандат возьмёт лишь детский омбудсмен Анна Кузнецова, уведомили РБК осведомлённые источники.

В ближайшее время - ориентировочно, 27 сентября - с кандидатами проведёт встречу Владимир Путин, который и должен поставить точку в этом вопросе.

"Логично будет, если президент, который лично предложил пятерку федерального списка единороссов, сам и поставит точку относительно их дальнейших мест работы", - полагает один из собеседников РБК.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал отрицать, что у главы государства действительно запланирована встреча с федеральной пятёркой ЕР.

Ещё один федеральный чиновник в разговоре с РБК уверенно заявил, что Шойгу и Лавров действительно откажутся от депутатских мандатов. Аналогичным образом поступят и Проценко со Шмелёвой.

Как ранее писал РБК, ссылаясь, опять же, на информацию, полученную от своих инсайдеров, в Госдуму пойдёт только Кузнецова, которая может получить пост вице-спикера.