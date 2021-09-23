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Новости 11:10

"Презренна участь стукачей": Памфилова равнодушна к возможному попаданию в санкционный список

фото ЗакС политика "Презренна участь стукачей": Памфилова равнодушна к возможному попаданию в санкционный список

Оценка прошедших в России трехдневных выборов в Госдуму представителями государственных органов США не волнует председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. По крайней мере, об этом она публично объявила 23 сентября, подчеркнув, что ее всецело занимает легитимность результатов внутри страны, отношение к ним соотечественников. Равнодушна чиновница и к потенциальным международным санкциям против себя лично.

"Я совершенно равнодушна к возможным санкциям, тем более, когда они основаны на доносах. Жалка и презренна участь стукачей", - заявила Памфилова "Интерфаксу".

Внести Памфилову в санкционный список, наряду с тремя десятками других высокопоставленных российских чиновников, на днях предложили в Палате представителей США.

Протестные акции против результатов выборов в Госдуму, на которых "Единая Россия" вновь получила конституционное большинство, планирует проводить левая оппозиция во главе с КПРФ. Их предыдущая акция в формате встречи с депутатом в центре столицы собрала порядка двухсот человек.


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