           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:24

Трое петербуржцев предстанут перед судом за пикеты в платьях

фото ЗакС политика Трое петербуржцев предстанут перед судом за пикеты в платьях

Задержанные 22 сентября трое жителей Петербурга, вышедшие в пикеты облачёнными в дамские одежды, предстанут перед судом по "протестной" статье об организации несогласованного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП), пишет "ОВД-Инфо".

В рамках данного разбирательства молодым людям грозит либо штраф, либо до 10 суток административного ареста.

Сами они рассказали, что им предложили сняться в ролике, по сюжету которого они должны быть пикетчиками. Участие в съёмке было закреплено соответствующим договором, однако обещанные гонорары петербуржцам так и не заплатили.

Одетые в платья петербуржцы вышли с пикетам к торговому комплексу "Галерея" минувшим вечером. В руках они держали плакаты: "Платья не для мужиков?", "Я/Мы свобода выбора", "Купи меня". После задержания их увезли в отдел полиции № 76 Центрального района.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru