Профессор Соловей о подсчете голосов: Путину очень понравилась эта беззастенчивость циничная

Политолог Валерий Соловей, регулярно озвучивающий информацию, которую он сам позиционирует как эксклюзивную и инсайдерскую, рассказал о восприятии президентом Владимиром Путиным результатов думских выборов и методов их достижения.

"Путину очень понравилась эта беззастенчивость циничная, с которой все это было продавлено. Взяли ночью, все переписали и утром объявили. И он очень этим доволен, потому что это демонстрация силы. Он считает, что надо просто давить. Ну, это его личное мировоззрение. Даже не личное – групповое тех людей, которые вышли из КГБ СССР", - произнес эксперт в интервью "Эху Москвы".

С некоторых пор благоволение в высоких кабинетах, по сведениям Соловья, оказывается прежде всего функционерам, которые делают основным методом своей работы "силовой шантаж".

Напомним, что "Единая Россия" вновь взяла в Госдуме конституционное большинство (324 из 450 мандатов), набрав по спискам 49,82% голосов избирателей. Наиболее удивительные и скандальные явления наблюдались в некоторых одномандатных столичных округах, где результат побеждавших оппозиционеров и кандидатов, выдвинутых "Умным голосованием" Алексея Навального, в последний момент "переворачивался". Чиновники объяснили этот феномен влиянием на общий подсчет голосов итогов электронного голосования, в ходе которого кандидаты от власти почти повсеместно победили.