В РФ - новый скачок заболеваемости COVID-19: за сутки выявили более 21 тысячи случаев

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 1732 случая инфицирования больше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 820, а сумели поправиться 16 567 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 3445 новых больных, в Петербурге – 1698 (на 177 больше, чем накануне), в Подмосковье – 936. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 954 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 53 (накануне – 43).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.