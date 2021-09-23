Депутаты МО "Гражданка" добиваются возвращения бесплатной парковки возле ДСИ "Зенит"

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов сообщил о том, что конфликт на территории Дворца спортивных игр "Зенит", вызванный огораживанием участка, не разрешается, а только усугубляется. В результате устранения бесплатной парковки, существовавшей рядом со зданием всегда, машины стали парковать во дворах и где попало, участились случаи ДТП и так называемых "слепых зон" во дворах, из которых не выехать.

"Залповое сокращение количества парковочных мест (более 200 единиц) для наших кварталов – социальная катастрофа. Те, кто принял решение установить забор и закрыть въезд на территорию, которой 45 лет свободно пользовались граждане, совершили ошибку. Её необходимо исправить как можно быстрее. Федеральная собственность – собственность всех граждан", - считает Сафонов.

Большинство его коллег по муниципальному совету поддержало обращение в Росимущество и комитет по транспорту Смольного, в котором чиновникам предлагается восстановить хотя бы частично бесплатную парковку у спортивного учреждения и часть территории отдать под общественные нужды.

Напомним, что проблема образовалась летом: возле сооружения появился забор, который стал препятствием ко входу в Пискаревский парк, в его северо-западную часть. Руководство комитета по благоустройству в конце июля заняло сторону граждан, противостовших администрации ДСИ "Зенит" и возмущавшихся появлением забора. На стороне последних также выступали депутаты МО "Гражданка", однако к видимым результатам это пока не привело.