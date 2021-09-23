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Новости 12:51

До конца года на портале Госуслуг появится 17 новых сервисов

фото ЗакС политика До конца года на портале Госуслуг появится 17 новых сервисов

На портале Госуслуг до конца текущего года должны начать работать 17 новых сервисов, рассказал заместитель главы Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минцифры Юрий Зарубин на IX Всероссийском форуме региональной информатизации.

Опции затронут сферы здравоохранения, социального страхования и силового блока.

"Всего в плане у нас перевести в электронный формат к уже имеющимся еще 76 федеральных и 101 региональную услугу. 17 федеральных услуг переведём в цифру уже к концу года, остальные в 2022 году. По 39 региональным услугам сейчас готовятся типовые административные регламенты, но регионы уже могут начинать внедрять программы и сервисы на имеющихся платформах", - цитирует URA.ru Зарубина.

Напомним, что порталом Госуслуг ежемесячно пользуются свыше 10 млн пользователей. Официально верифицированы на сайте свыше 85 млн человек.

Развитие Госуслуг прописано в задачах национального проекта "Цифровая экономика".


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