До конца года на портале Госуслуг появится 17 новых сервисов

На портале Госуслуг до конца текущего года должны начать работать 17 новых сервисов, рассказал заместитель главы Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минцифры Юрий Зарубин на IX Всероссийском форуме региональной информатизации.

Опции затронут сферы здравоохранения, социального страхования и силового блока.

"Всего в плане у нас перевести в электронный формат к уже имеющимся еще 76 федеральных и 101 региональную услугу. 17 федеральных услуг переведём в цифру уже к концу года, остальные в 2022 году. По 39 региональным услугам сейчас готовятся типовые административные регламенты, но регионы уже могут начинать внедрять программы и сервисы на имеющихся платформах", - цитирует URA.ru Зарубина.

Напомним, что порталом Госуслуг ежемесячно пользуются свыше 10 млн пользователей. Официально верифицированы на сайте свыше 85 млн человек.

Развитие Госуслуг прописано в задачах национального проекта "Цифровая экономика".