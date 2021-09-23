           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:30

ЕСПЧ коммуницировал жалобу супругов Хомских, которых хотели лишить родительских прав из-за участия в митинге

фото ЗакС политика ЕСПЧ коммуницировал жалобу супругов Хомских, которых хотели лишить родительских прав из-за участия в митинге

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу супругов Елены и Петра Хомских, которых в России хотели лишить родительских прав из-за участия в митинге оппозиции в 2019 году, информирует "Апология протеста".

Супруги Хомские пришли на протестную демонстрацию, прошедшую 3 августа 2019 года в Москве, со своими детьми. Несмотря на то, что акция была мирной, уже 9 августа прокуратура обратилась с иском в суд, требуя лишить их родительских прав.

"Прокурор посчитал, что заявители подвергли опасности жизни детей, умышленно допустив их присутствие среди большого количества агрессивных участников митинга и сотрудников правоохранительных органов, использовавших против таких участников специальные средства защиты", - указывалось в материалах дела Хомских.

Позднее суды ни первой, ни вышестоящих инстанций, впрочем, удовлетворять прошение гособвинителя не стали.

ЕСПЧ озадачил российские власти следующими вопросами: 

Является ли решение Никулинского районного суда Москвы, в котором супругам вынесено предупреждение, вмешательством в частную жизнь и свободу собраний семьи Хомских? 

Если это так, было ли вмешательство совместимо с требованиями статей 8 и 11 Конвенции, а именно: 

Предусмотрено ли такое вмешательство законом? Отвечают ли соответствующие законы и подзаконные акты требованиям "качества закона" и достаточно ли они точны и предсказуемы в их применении? Предоставляют ли они достаточные гарантии защиты от произвола?

Преследовало ли вмешательство законную цель?

 Были ли необходимы подобные меры в демократическом обществе?

Отвечают ли соответствующие законы и подзаконные акты требованиям "качества закона" и достаточно ли они точны и предсказуемы в их применении? Предоставляют ли они достаточные гарантии защиты от произвола?

Интересы семьи в Страсбургском суде представляет адвокат "Апологии протеста" Татьяна Сустина.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru