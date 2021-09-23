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Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации петербургской консерватории

фото ЗакС политика Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации петербургской консерватории

Предстоящий долгожданный ремонт здания Консерватории имени Римского-Корсакова стал ближе на еще один шаг: Главгосэкспертиза одобрила последний проект реставрации, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

"Были пересмотрены планы демонтажа ряда строительных конструкций, в том числе кровли, внесены изменения в разрезы строения, откорректированы объемы работ по ремонту и усилению кладки стен и фундаментной части", - говорится в сообщении.

Предыдущий проект, одобренный экспертами шесть лет назад, не был реализован из-за проблем с исполнителем: здание безуспешно пытаются привести в порядок как минимум с 2012 года, подрядчик несколько раз менялся.

В августе правительство утвердило новые сроки и новый порядок финансирования объекта: капитальный ремонт должны будут завершить не позднее 2024 года.

Здание признано частично аварийным. Невозможность петербургских чиновников на протяжении восьми лет отреставрировать первую российскую консерваторию в прошлом подверг резкой критике вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пристыдив ответственных за это.


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