Кандидаты в депутаты ГД объяединились для борьбы против электронного голосования

Проигравшая на выборах в Госдуму кандидат от Москвы, правозащитница Марина Литвинович, сообщила в своих соцсетях о создании нового гражданского комитета, цель которого - добиться отмены электронного голосования как формы волеизъявления россиян. Комитет представляет собой целую коалицию, сформированную как из либералов, так и из коммунистов.

"Ближайшими действиями Комитета станут: проведение общероссийской акции протеста против итогов выборов, подготовка исков в суд, подготовка законопроекта о запрете использования систем электронного голосования на выборах", - рассказала правозащитница.

Помимо Литвинович, документ подписали несколько десятков человек, в том числе другие кандидаты в депутаты Госдумы на прошедшем 17-19 сентября голосовании: Сергей Митрохин, Валерий Рашкин, Нина Останина, Кирилл Гончаров, Михаил Лобанов, Андрей Бабушкин и другие.

Примечательно, что 23 сентября к Литвинович домой уже пришли полицейские, предупредившие ее о недопустимости проведения несанкционированных акций протеста в ближайшее время.