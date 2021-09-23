           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:20

ТАСС: Псковский губернатор Ведерников отказался от депутатства в ГД

фото ЗакС политика ТАСС: Псковский губернатор Ведерников отказался от депутатства в ГД

Глава Псковской области Михаил Ведерников, вошедший в территориальный список "Единой России" на состоявшихся выборах в Госдуму, не станет менять место работы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве региона.

"Михаил Ведерников, как и говорил ранее, продолжит работу в должности губернатора Псковской области. Его мандат депутата Госдумы будет передан следующему по списку", - рассказал агентству сотрудник пресс-службы региональной администрации.

ЕР набрала в Псковской области 40,09% на выборах в Госдуму по списку.

Ранее СМИ написали о том, что четверо человек из пятерки общефедерального списка "Единой России" в Госдуму также откажутся от мандатов: это Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко и Елена Шмелева.  


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru