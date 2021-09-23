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Градозащитники встревожены появлением электроподстанции у здания ВНИИБ

фото ЗакС политика Градозащитники встревожены появлением электроподстанции у здания ВНИИБ

Активисты петербургского движения "Живой город" сигнализировали о том, что возле отставиваемого ими здания бывшего Научно-исследовательского института целлюлозно-бумажной промышленности начали сооружать электроподстанцию. Это, по мнению градозащитников, можно счесть знаком того, что снос здания с большой историей все же намерены осуществить.

"Защитники ВНИИБа давно опасались, что после выборов заигрывать с населением будет не нужно (абсолютное большинство жителей, а также многие эксперты категорически против сноса), и ВНИИБ могут оперативно снести. Люди опасаются, что эти опасения сбываются — на следующий день после объявления результатов выборов", – говорится в сообщении.

Авторы призывают граждан продолжить народные сходы по выходным возле одного из самых заметных сооружений на 2-м Муринском проспекте.

Напомним, что борьба против возможного сноса здания "Бумажного института" ведется с середины 2019 года. Последнее связанное с этой борьбой событие оказалось для градозащитников успешным: Горсуд отменил решение чиновников из КГИОП, которые отказались включать его в реестр выявленных памятников культурного наследия. "Сталинка" пустует уже около полутора лет: всех бизнесменов, арендовывавших в ней помещения, выселили.


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