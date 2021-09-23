Под давлением Смольного отменили лекции филолога, делавшего "антироссийские заявления"

Доктор культурологии Елена Волкова рассказала о том, что петербургские чиновники не позволили состояться ее лекциям в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме по политическим мотивам: причиной послужила гражданская позиция Волковой.

"В музее думали о том, чтобы записать часть моих выступлений для проекта "Радио Фонтанный дом". Прихожу в кабинет директора, а мне говорят — у нас очень плохие новости, звонили из комитета по культуре и сказали, чтобы мы сняли ваши лекции, потому что вы — враг России, делаете какие-то антироссийские заявления, но какие — не сказали", – приводит ее рассказ издание "Север.Реалии".

Речь идет о трех лекциях. Филолог предположила, что чиновники активизировались из-за содержания ее уже читавшейся летом лекции, в которой она рассматривает историю акционизма в искусстве, в том числе антиклерикального.

*Минюст внес издание "Север.Реалии" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента