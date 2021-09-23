За сутки в Петербурге увеличили коечный фонд для коронавирусных больных

Петербургское правительство опубликовало новые данные, касающиеся эпидемиологической ситуации в городе. Неослабевающий рост новых выявляемых случаев коронавируса и числа госпитализаций привел к тому, что за последние сутки чиновники расширили инфекционный коечный фонд на 350 мест (с 5513 до 5863 мест).

Тем временем, госпитализаций продолжает становиться все больше: 355 человек увезли в стационары вместо вчерашних 333. За сутки выписали 317 людей, переживших инфекцию.

Город располагает внушительным запасом вакцины: на фармбазе хранится более 751 тысяч доз. Привиться можно в любом из 172 пунктов вакцинации.