Суд в Уссурийске отправил в спецприёмник "представительницу МВД" из видео про депутата Наливкина

В Уссурийске суд отправил под административный 10-суточный арест 43-летнюю Ларису Кривоносову, которая сыграла "представительницу МВД Уссурийского района" Марину Вульф в шуточных видео про вымышленного депутата Виталия Наливкина, выходящих на YouTube-канале "BARAKuda", пишет Vl.ru.

Уже после заседания суда Кривоносова поделилась, что ей назначили штраф в размере одной тысячи рублей за ношение формы сотрудника полиции в видео про Наливкина (ч. 1 ст. 17.12 КоАП), а в спецприёник она отправится по другому поводу — за "ненахождение дома, так как были у меня инциденты с правоохранительными органами".

Последний ролик про дела Наливкина вышел на канале "BARAKuda" 20 сентября, при этом в постановлении суда говорится о том, что Кривоносова оштрафована за съёмку в видео от 22 сентября.

В последнем сюжете про вымышленного депутата Кривоносова уже не в первый раз предстаёт перед зрителем в образе "представительницы МВД Уссурийского района" Марины Вульф и отчитывается о найденной на остановке сумке с морковью, которую ошибочно приняли за бомбу, которую в свою очередь вызвался ликвидировать Наливкин. Прообразом Кривоносовой послужил реальный человек: это официальный пресс-секретарь МВД Ирина Волк.

В предыдущем видео женщина в том же амплуа отчитывается о задержании "крышевавших незаконный оборот" овощей автоинспекторов, у одного из которых дома в ходе импровизированного обыска обнаружили золотой унитаз: отсылка тоже не случайна, так как не так давно был задержан глава ставропольского управления ГИБДД, в особняке которого также имелся позолоченный писсуар.

Фото: скриншот видео YouTube-канала "BARAKuda"