Бортко признал за государством право цензурировать культурные проекты, реализуемые за счет бюджета

Режиссер, депутат Госдумы от Петербурга Владимир Бортко прокомментировал инициативу Общественного совета при Министерстве культуры, который намерен обсудить соответствие различных культурных проектов стратегии государственной безопасности. По мнению коммуниста, государство имеет право на цензуру, но только в тех случаях, когда само выступает заказчиком и спонсором того или иного начинания.

"Мы с вами живем при капитализме, хотим мы или не хотим этого, но это так. А это значит, что продюсер волен выбирать то, что ему нравится. И если деньги вкладывает государство, значит государство продюсер. Кто платит, тот и заказывает музыку", – сказал он "Эху Москвы".

Совсем иначе Бортко смотрит на проблему, когда речь идет о частных деньгах и независимых проектах.

"Я категорически против всякой цензуры, всякого отбора. Художник свободен. Тому примеров миллион в истории искусства. Хотя бы Сикстинская капелла, которая делалась сама, потом пришли кардиналы, люди какие-то, начали кричать, но, слава богу, Папа был, я бы сказал, нормальным человеком", – рассудил депутат.

Режиссер в своем суждении сослался на Конституцию, которая даже несмотря на масштабную корректировку в прошлом году сохранила запрет на цензуру.