           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:40

ЦИК усомнилась в итогах думских выборов по округам, где победили Милонов и Тетердинко

фото ЗакС политика ЦИК усомнилась в итогах думских выборов по округам, где победили Милонов и Тетердинко

Центральная избирательная комиссия 23 сентября приняла решение обязать избирком Петербурга освободить от должность председателей территориальных избиркомов № 8 Инессы Сафоновой и № 19 Дмитрия Козлова, которые отвечали за выборы в думских округах №№ 212 и 218 соответственно. На обоих победили единороссы Александр Тетердинко и Виталий Милонов.

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что обратилась в Следственный комитет и прокуратуру из-за случаев многочисленных нарушений на избирательных участках этих округов в дни парламентских выборов.

Комиссия также приняла решение обязать эти территориальные избиркомы незамедлительно обратиться в суд с требованием отменить итоги голосования на отдельных участках. В случае округа № 212 это УИК №№ 757, 758 и 771. Ранее часть бюллетеней на этих участках были признаны недействительными. В округе № 218 итоги предлагается отменить на участках №№ 1379 и 1991.

Памфилова отметила, что ЦИК не может отменить решение об итогах выборов на округах, но это можно сделать через суд. 

Член Центризбиркома Николай Левичев, находившийся в дни выборов в Петербурге, сообщил, что проблемных участков было гораздо больше. Он, в частности, напомнил об УИК № 1088. Кандидат в депутаты Госдумы по округу № 212 Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") жаловалась, что сейф-пакеты с бюллетенями там находились в постороннем помещении и на них были замечены следы вскрытия. На этот участок в ночь после выборов приезжал кандидат-единоросс Тетердинко, настаивавший на скорейшем начале подсчета бюллетеней. Об этом инциденте на заседании ЦИК упомянул Левичев, отметив, что один из кандидатов "психофизически напирал на комиссию". 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости23 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru