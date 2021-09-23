ЦИК усомнилась в итогах думских выборов по округам, где победили Милонов и Тетердинко

Центральная избирательная комиссия 23 сентября приняла решение обязать избирком Петербурга освободить от должность председателей территориальных избиркомов № 8 Инессы Сафоновой и № 19 Дмитрия Козлова, которые отвечали за выборы в думских округах №№ 212 и 218 соответственно. На обоих победили единороссы Александр Тетердинко и Виталий Милонов.

Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что обратилась в Следственный комитет и прокуратуру из-за случаев многочисленных нарушений на избирательных участках этих округов в дни парламентских выборов.

Комиссия также приняла решение обязать эти территориальные избиркомы незамедлительно обратиться в суд с требованием отменить итоги голосования на отдельных участках. В случае округа № 212 это УИК №№ 757, 758 и 771. Ранее часть бюллетеней на этих участках были признаны недействительными. В округе № 218 итоги предлагается отменить на участках №№ 1379 и 1991.

Памфилова отметила, что ЦИК не может отменить решение об итогах выборов на округах, но это можно сделать через суд.

Член Центризбиркома Николай Левичев, находившийся в дни выборов в Петербурге, сообщил, что проблемных участков было гораздо больше. Он, в частности, напомнил об УИК № 1088. Кандидат в депутаты Госдумы по округу № 212 Надежда Тихонова ("Справедливая Россия") жаловалась, что сейф-пакеты с бюллетенями там находились в постороннем помещении и на них были замечены следы вскрытия. На этот участок в ночь после выборов приезжал кандидат-единоросс Тетердинко, настаивавший на скорейшем начале подсчета бюллетеней. Об этом инциденте на заседании ЦИК упомянул Левичев, отметив, что один из кандидатов "психофизически напирал на комиссию".