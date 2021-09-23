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Новости 17:55

Губернатор Новгородской области Никитин решил отказаться от мандата депутата Госдумы

фото ЗакС политика Губернатор Новгородской области Никитин решил отказаться от мандата депутата Госдумы

Руководитель Новгородской области Андрей Никитин, который возглавлял на выборах в Государственную думу список "Единой России" по территориальной группе № 41, решил отказаться от мандата федерального депутата.

"Андрей Сергеевич продолжит работать губернатором Новгородской области. Мандат будет передан следующему по списку", – отчитался у себя в Telegram-канале начальник управления информационной политики администрации новгородского губернатора Николай Шестаков.

Вторым по списку идёт глава Вологодской области Олег Кувшинников. В состав объединённой группы входят также член Общественной палаты РФ, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, член Общественной палаты РФ, гендиректор АНО "Институт научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко и заместитель генерального директора ЗАО "Вологодский хлебокомбинат" Сергей Николаев.

В Новгородской области правящая партия набрала в свою поддержку 64 509 голосов (32,51%), в Вологодской области — 144 502 голоса (34,31%).

Ранее от думского мандата отказался губернатор Псковской области Михаил Ведерников.


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