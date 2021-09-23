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В Минздрав подали документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков

фото ЗакС политика В Минздрав подали документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков

Разработавший вакцину "Спутник V" против коронавируса центр имени Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины, предназначенной для подростков, пишет "Интерфакс" со ссылкой на помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Клиническое испытание отечественного препарата "Спутник V" в возрастной группе 12–17 лет стартовало в начале июля. Эта практика нашла понимание не у всех представителей политического ландшафта России: месяц назад руководство справедливороссов призвало чиновников, продвигающих вакцинацию среди несовершеннолетних, "одуматься".

В свою очередь, в конце лета представитель Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о возможной пользе вакцинации для детей, страдающих от хронических болезней.


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