"Ъ": Глава СК по Пермскому краю Сарапульцев найден мёртвым у себя дома

Руководитель управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мёртвым, пишут "Интерфакс", "Коммерсант" и Baza, ссылающиеся на собственные источники.

О причинах кончины главы СК по региону официально ничего не сообщается, однако, по предварительным сведениям, которыми делится Baza, он мог совершить суицид. Его тело обнаружено в коттедже, где он жил.

Руководителем пермского отделения Следкома Сарапульцев стал в 2018 году.

Днём ранее в Пермь нанёс визит глава СК Александр Бастрыкин, проводивший совещание по расследованию колумбайна в локальном университете.

Добавим, что сегодня в региональном подразделении СК прошёл брифинг, который также был посвящён массовой стрельбе в вузе. Baza утверждает, что после него от расследования преступления отстранили многих местных следователей.