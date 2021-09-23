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Новости 18:13

"Ъ": Глава СК по Пермскому краю Сарапульцев найден мёртвым у себя дома

фото ЗакС политика "Ъ": Глава СК по Пермскому краю Сарапульцев найден мёртвым у себя дома

Руководитель управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мёртвым, пишут "Интерфакс", "Коммерсант" и Baza, ссылающиеся на собственные источники.

О причинах кончины главы СК по региону официально ничего не сообщается, однако, по предварительным сведениям, которыми делится Baza, он мог совершить суицид. Его тело обнаружено в коттедже, где он жил.

Руководителем пермского отделения Следкома Сарапульцев стал в 2018 году.

Днём ранее в Пермь нанёс визит глава СК Александр Бастрыкин, проводивший совещание по расследованию колумбайна в локальном университете.

Добавим, что сегодня в региональном подразделении СК прошёл брифинг, который также был посвящён массовой стрельбе в вузе. Baza утверждает, что после него от расследования преступления отстранили многих местных следователей.


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