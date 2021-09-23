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Памфилова пообещала пожаловаться на Бельского в Следственный комитет

фото ЗакС политика Памфилова пообещала пожаловаться на Бельского в Следственный комитет

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 23 сентября заявила, что обратится в Следственный комитет и прокуратуру из-за действий вице-губернатора Петербурга Александра Бельского в дни парламентских выборов.

- Отдельное представление мы направим и в Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру по поводу вице-губернатора господина Бельского, - сказала глава ЦИК. - Мы наблюдали абсолютный конфликт интересов. Когда человек, который занимается внутренней политикой, шел одновременно в депутаты и занимался этим процессом избирательным, часто за спиной [Санкт-Петербургской избирательной] комиссии, когда [ее председателю Чечиной] Наталье Валентиновне руки приходилось разводить вместе с некоторыми, той пятой колонной, которая противопоставила себя и ЦИКу, и закону, и праву. Я думаю, что это тоже не должно остаться без соответствующего рассмотрения.

Ранее, в ходе того же заседания, Памфилова вспомнила о члене Горизбиркома Петербурга Дмитрии Краснянском.

- Я понимаю, что когда господин Бельский или кто-то непонятно откуда и почему говорит не прогибаться перед ЦИКом, а Краснянский в комиссии это устойчиво навязывает, потому что это противоречит его личным интересам. Который много лет уже занимается далеко не тем, чем должен заниматься опытный член комиссии, - заявила Памфилова.

На заседании по видеосвязи выступила глава Горизбиркома Наталья Чечина. Она похвалила Центр общественного наблюдения, зачитала количество поступивших в комиссию жалоб и отметила, что на выборах в Петербурге было "не всё так плохо". 

По итогу ЦИК признала неудовлетворительным контроль Горизбиркома за соблюдением избирательных прав во время трехдневного голосования в Петербурге. 

Напомним, Бельский курировал проведение парламентских выборов со стороны Смольного. При этом он сам шел в городской ЗакС по общегородской части списка партии "Единая Россия". Ранее ЗАКС.Ру поинтересовался у вице-губернатора, нет ли в этом конфликта интересов. Бельский ответил, что закон не обязывает его уходить в отпуск на время предвыборной кампании, а все необходимые ограничения в связи с выдвижением он будет соблюдать.


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