В Москве задерживают участников стихийного поствыборного митинга КПРФ 20 сентября

Столичные правоохранители задержали муниципала Сергея Власова и ещё двоих участников стихийного митинга КПРФ Александра Богомолова и Артема Бобрикова, который прошёл 20 сентября на Пушкинской площади, делится "ОВД-Инфо".

Власов сообщил в своём Telegram-канале, что к нему домой приехали силовики и забрали его в ОВД "Печатники". Оставшихся мужчин увезли в отделы "Ховрино" и "Академический".

Полиция также приезжала домой к выдвигавшейся в Госдуму активистке Ксении Безденежных, о чём сигнализировала "Социалистическая альтернатива". Кроме того, правоохранители посещали москвича Марка Франгуляна.

Также в числе задержанных Ангел Павлов, член ПСГ на УИК № 2037 от Анастасии Удальцовой: его схватили у дома, сообщает SOTA.

"Полицейские спрашивают его о выборах: они заявляют, что видели по камерам, как 20 числа он заходил в подъезд к товарищу недалеко от Пушкинской площади, где проходил митинг Рашкина", - уточнили в издании.

КПРФ провела поствыборный митинг 20 сентября. Собравшиеся протестовали против фальсификаций результатов голосования - в том числе дистанционного электронного голосования, постфактум опубликования результатов которых оппозиция, уверенно выигрывавшая в ряде округов Москвы, резко сдала свои позиции.

Компартия намерена провести ещё один народных сход, запланированный на 25 сентября. Мэрия Москвы привычно отказала в согласовании мероприятия.