"Одновременно и трусливые, и алчные": Навальный удручен политикой Google, Apple и Telegram

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в ИК-2 города Покрова, выступил с упреком в адрес IT-гигантов, которые подчинились требованиям российских властей и удалили контент, связанный с его проектом "Умное голосование", в ходе избирательной кампании и самих дней голосования. Навальный настаивает на том, что рекомендация от его команды голосовать за кого-либо не может противоречить не только духу закона, но и здравому смыслу.

"Одно дело, когда интернет-монополистами рулят милые свободолюбивые нерды с твердыми жизненными принципами. Совсем другое — когда у руля люди одновременно и трусливые, и алчные. Один из вызовов нового времени в том, что лжепророки теперь приходят к нам не в овечьей одежде, а в худи и растянутых джинсах. На фоне огромных экранов они говорят нам о "make the world a better place", но внутри это лжецы и лицемеры", – категорично рассудил заключенный.

Навальный напомнил о том, что поддерживал Telegram в период, когда российская власть безуспешно пыталась блокировать доступ к мессенджеру, особо отметив, что и сегодня вышел бы в поддержку компании, несмотря ни на какие разногласия.

"То, что кто-то предает свои принципы, не означает, что мы должны усомниться в наших", – заключил политик.

Напомним, что Apple и Google после участия в заседании Совфеда сослались на необходимость блокировать некие "экстремистские материалы", а основатель Telegram Павел Дуров сослался на недопустимость агитации в ходе трехдневного голосования. В результате "Умное голосование" Навального сработало лишь отчасти: "Единая Россия" хоть и получила меньше мандатов в Госдуме, чем в прошлом созыве (324), но сохранила за собой конституционное большинство.