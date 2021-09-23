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Новости 19:44

В Москве против результатов выборов в Госдуму вновь протестуют десятки человек

фото ЗакС политика В Москве против результатов выборов в Госдуму вновь протестуют десятки человек

Очередная акция жителей столицы, оспаривающих честность подсчета голосов на выборах в Госдуму, вышла немногочисленной: в районе Раменки, как сообщает "Дождь"*, возмутиться присужденной "Единой России" разгромной победой вышло примерно сто человек.

Среди собравшихся выделяются инициатор схода, проигравший на выборах кандидат Михаил Лобанов, и действующий депутат федерального парламента Денис Парфенов. Появившаяся на месте полиция заявляет о незаконности мероприятия.

Отметим, что предыдущие протесты, оформленные в виде встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, прошли 20 сентября, и собрали немногим более участников — около двух сотен. На самой встрече на Пушкинской площади людей не задерживали, выждав для этого несколько дней. Ожидается также уличное выступление оппозиции на выходных, в связи с которым некоторых активистов и политиков профилактически обошла полиция и напомнила о недопустимости проведения акций, не согласованных с мэрией.

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, исполняющих функцию иноагента


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