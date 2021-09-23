Турчак назвал новую предполагаемую дату первого заседания VIII созыва ГД

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак через пресс-службу своей политической организации назвал ориентировочную дату первого пленарного заседания новоизбранного состава Государственной думы. По его прикидкам, это должно будет случиться 12 октября, а неделей ранее ожидается крупное партийное мероприятие.

"Мы проведем совместное заседание Бюро Высшего совета и Генерального совета, на котором примем решение и предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции", – объявил высокопоставленный единоросс.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что новая Дума, 324 мандата в которой досталось партии Турчака, впервые соберется уже в сентябре.