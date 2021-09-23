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Новости 20:13

Турчак назвал новую предполагаемую дату первого заседания VIII созыва ГД

фото ЗакС политика Турчак назвал новую предполагаемую дату первого заседания VIII созыва ГД

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак через пресс-службу своей политической организации назвал ориентировочную дату первого пленарного заседания новоизбранного состава Государственной думы. По его прикидкам, это должно будет случиться 12 октября, а неделей ранее ожидается крупное партийное мероприятие.

"Мы проведем совместное заседание Бюро Высшего совета и Генерального совета, на котором примем решение и предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции", – объявил высокопоставленный единоросс.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что новая Дума, 324 мандата в которой досталось партии Турчака, впервые соберется уже в сентябре.


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