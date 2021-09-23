Минэкономразвития: РЖД "не потянет" строительство высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой

Министр экономического развития Максим Решетников заявил о том, что у государственного монополиста РЖД по причине загруженности различными инвестиционными проектами не хватит собственных финансовых ресурсов для возведения высокоскоростной магистрали (ВСМ) между двумя столицами.

"Инвестпрограмму мы сейчас обсуждаем на 2022–2024 годы, она не потянет этот проект. Этот проект требует особой схемы финансирования, и, если будет принято политическим руководством решение о поддержке — будем собирать под него особую схему, есть у нас наработки по этой теме", – приводит его слова "Интерфакс".

При этом средства Фонда национального благосостояния, по мнению чиновника, не способны помочь в сложившейся ситуации: нужно именно вложение капитала, а желающих пока не видно.

"Нагрузка на капитал РЖД невозможна, потому что РЖД нагружаются долгами под Восточный полигон, под порты, под перевозки и так далее", – добавил Решетников.

На сегодняшний день строительство новой железной дороги между Москвой и Петербургом оценивается в 1,39 трлн рублей. Ожидается, что в течение 2027 году работы смогут быть завершены, и добраться из одного мегаполиса в другой на поезде станет возможным за 2 часа 15 минут. Ради ВСМ некоторые старинные платформы потребуется реконструировать, а жилье рядом с ними — снести.