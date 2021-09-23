Поствыборный гнев Памфиловой

ЦИК снова раскритиковала петербургские выборы. На заседании 23 сентября председатель комиссии Элла Памфилова трижды вспомнила в негативном ключе вице-губернатора Александра Бельского, который сам избрался в депутаты. Кроме того, ЦИК намерена добиться отмены итогов голосования на пяти думских участках в Петербурге, но на результат это никак не повлияет.

Вспомнили про зама губернатора

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский попал под каток критики главы ЦИК Эллы Памфиловой. Будучи куратором внутренней политики, он отвечал за выборы в регионе и сам при этом в них участвовал. Бельский избрался депутатом Заксобрания. Его считают одним из основных претендентов на кресло спикера. Выбрать нового председателя Заксобрания могут уже на первом заседании, 29 сентября. Возмущение Памфиловой прозвучало в эфире на всю страну за шесть дней до этой даты.

На поствыборном заседании ЦИК 23 сентября проводили разбор полетов прошедшей кампании. Регионы по очереди выходили на связь и рассказывали о своих инцидентах: где-то в урне нашли лишний бюллетень, где-то случился вброс, где-то перепутали голоса между двумя кандидатами. Комиссии уверяли, что тут же принимали меры. Судя по их отчетам, голосование по всей стране прошло, хоть и с шероховатостями, но в целом честно и открыто. Памфилова даже поставила российские выборы в пример канадским. Петербург на фоне остальных субъектов казался едва ли не рассадником нарушений. Вопросы, связанные с ним, обсуждали отдельно. Памфилова практически сразу высказалась в адрес Бельского и члена Горизбиркома Дмитрия Краснянского. В ЦИК, судя по реплике председателя, считают, что ее рекомендации в регионе сознательно саботируются людьми из Смольного и ГИК.

– Господин Бельский или кто-то непонятно откуда и почему говорит не прогибаться перед ЦИКом, а Краснянский в комиссии это устойчиво навязывает, потому что это противоречит его личным интересам, - заявила Памфилова.

Она тут же добавила, что Краснянский "много лет уже занимается далеко не тем, чем должен заниматься опытный член комиссии". ЦИК, в свою очередь, уже много лет критикует петербургский избирком. Особенно остро - после выборов. Как правило, за этим следует уход председателя ГИК, назначение нового и повторение истории. Но о действующей главе городской комиссии Наталье Чечиной на этот раз говорили даже с сочувствием, призывая менять всю избирательную систему города. Чечина, напомним, пришла на работу в ГИК из администрации Курортного района, где когда-то была подчиненной нынешнего губернатора Александра Беглова. Бельский свою политическую карьеру тоже начинал в этом районе, правда, на муниципальном уровне.

- Главе петербургского избиркома Наталье Чечиной очень сочувствую, потому что сломать это можно, только если глава города понимает и поддерживает. Я еще раз хочу обратиться к правительству города: давайте вместе сядем и сделаем это, - заявил зампред ЦИК Николай Булаев.

Хотя намеки были и раньше, фамилия Бельского на заседании ЦИК прозвучала впервые и сразу трижды. Об участии вице-губернатора в выборах в ЗакС объявили в начале июля, слухи об этом ходили еще раньше. Бельский не скрывал, что в отпуск уходить в связи с избирательной кампанией не намерен, тем более, что должность заместителя губернатора это позволяет. Однако собственное участие в выборах ему публично припомнили уже после подведения итогов голосования, за несколько дней до началов работы нового созыва и выборов его председателя. Причем из-за возможного конфликта интересов Памфилова пообещала обратиться в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру.

- Мы наблюдали абсолютный конфликт интересов, - подчеркнула председатель ЦИК. - Когда человек, который занимается внутренней политикой, шел одновременно в депутаты и занимался этим процессом избирательным, часто за спиной [Санкт-Петербургской избирательной] комиссии, когда [ее председателю Чечиной] Наталье Валентиновне руки приходилось разводить. Вместе с некоторыми, той пятой колонной, которая противопоставила себя и ЦИКу, и закону, и праву. Я думаю, что это тоже не должно остаться без соответствующего рассмотрения.

Памфилова снова не стала сдерживать недовольство, когда коснулась темы "грязных технологий" на выборах в ЗакС. В качестве примера недостаточного контроля Горизбиркома за нарушениями она назвала методы, использованные против кандидата от "Яблока" Бориса Вишневского.

- Я считаю, что городская избирательная комиссия самоустранилась фактически. Даже те наши мягкие рекомендации и то не смогла провести, по поводу этих "двойников". Я думаю вполне, с учетом того админресурса, который применялся, могли бы добиться, вместе с, извините, господином Бельским и теми, кто за спиной комиссии, часто руководил рядом процессов, чтобы снялись эти люди. Они хотя бы бороды сбрили. Ну ничего не было сделано, - заявила Памфилова.

"Психофизический напор" кандидата

В итоге по выборам в ЗакС Центризбирком признал неудовлетворительным уровень контроля городской комиссии за соблюдением избирательных прав граждан. Прозвучало предложение изменить слово "неудовлетворительный" на "недостаточный", но решили поддержать более "жесткий" вариант.

По следам думских скандалов комиссия пошла чуть дальше. Было принято решение обязать территориальные избиркомы №№ 8 и 19, отвечавшие за выборы в округах №№ 212 и 218 соответственно, подать в суд для аннулирования выборов на пяти участках. Конкретных претензий по другим думским территориям озвучено не было.

В случае округа № 212 спорными, по версии ЦИК, оказались УИК №№ 757, 758 и 771. По территории школы, где они располагались, ночью ходили посторонние, которые передвигали сейфы так, что они пропадали из поля зрения камер. Часть бюллетеней на этих участках затем признали недействительными. В округе № 218 итоги предлагается отменить на участках №№ 1379 и 1991. Первый прославился на всю страну из-за картонки, которой там закрыли камеру наблюдения. УИК № 1991 - одна из трех комиссий, которую эвакуировали в ночь после первого дня голосования якобы из-за записки "Заминировано".

По округу № 218 после небольшого провала на старте подсчета голосов переизбрался депутат "Единой России" Виталий Милонов. Он обошел медика Бориса Орешкова, который выдвигался от "Яблока". В округе № 212 основная борьба развернулась между двумя депутатами ЗакСа: единороссом Александром Тетердинко и справороссом Надеждой Тихоновой. Противостояние между ними было наиболее напряженным в городе. Тихонова поначалу лидировала, но уступила на финише. Признавать результаты этих выборов "Справедливая Россия" отказалась, сославшись на многочисленные спорные ситуации в УИК.

Однако, даже если воля ЦИК будет исполнена и итоги выборов на пяти озвученных участках отменены, Тетердинко и Милонов сохранят за собой мандаты. Тем не менее, кандидат Тихонова восприняла решение Центризбиркома позитивно. Она сообщила ЗАКС.Ру, что намерена через суд оспаривать результаты в гораздо большем количестве УИК и позиция высшей комиссии будет ей дополнительным подспорьем.

- Я рада, что такая реакция последовала. Понятно, что я не жду каких-то мгновенных решений. Понимаю, что будет затяжная судебная история. Но, по крайней мере, она будет инициирована не только мной, но и Центральной избирательной комиссией. Мне кажется, это мои шансы увеличивает, - заметила кандидат.

Впрочем, не исключено, что ЦИК примет аналогичное решение и по другим участкам. Член комиссии Николай Левичев, который в дни выборов находился в Петербурге и многое видел своими глазами, предложил сразу добавить в "черный список" в тексте решения УИК №№ 1115, 1118 и 1088. Последняя действовала в Сосновой Поляне. Там в здании школы обнаружили несколько подозрительных сейф-пакетов, хранившихся в неподобающих местах. Справороссы заподозрили на них следы вскрытия. В ночь подсчета голосов на участок приехал Тетердинко. Судя по видеозаписям, опубликованным в Telegram-канале Тихоновой, он настоятельно предлагал вскрыть пакеты и начать подсчет находившихся там бюллетеней.

- Несмотря на то, что содержание одного пакета удалось признать недействительным, но появившийся там кандидат в депутаты - не хочу называть фамилию - просто психофизическим напором на комиссию заставил вытряхнуть эти пакеты на стол, и их посчитали. Полагаю, что такого рода вещи в суде точно могут быть изучены, - прокомментировал ситуацию Левичев.

На заседании ЦИК даже хотели продемонстрировать записанный на видео "психофизический напор" кандидата, но потом передумали. Памфилова, тем не менее, рекомендовала коллеге подготовить озвученную им информацию, допустив, что это может лечь в основу нового проекта решения комиссии.

Сергей Еремеев