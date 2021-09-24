СК подтвердил обнаружение останков экипажа разбившегося Ан-26 под Хабаровском

На месте крушения самолета Ан-26 в районе Хабаровска нашли останки членов экипажа, сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК.

По словам представителей ведомства, останки направят в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз. В ходе осмотра следователи зафиксировали повреждения и расположение обломков самолета, состояние и показания приборов органов управления и навигационного оборудования, а также изъяли личные вещи пострадавших.

Пока следователи продолжают искать бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа.

Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. На борту находились шесть человек. СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

фото: sledcom.ru