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Новости 10:30

Госдума закупила 450 мобильных телефонов Realme за 4,3 млн рублей

фото ЗакС политика Госдума закупила 450 мобильных телефонов Realme за 4,3 млн рублей

Госдума закупила 450 мобильных телефонов Realme C21 у ООО "Московский центр продаж" за 4,3 млн рублей, на закупку обратил внимание РБК.

В условиях закупки указано, что смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвертого поколения (4G). Диагональ экрана должна быть не менее 6 дюймов, объем встроенной памяти — не менее 64 Гб, процессор должен быть восьмиядерным. Также смартфон должен поддерживать технологии Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сканер отпечатка пальцев. Гаджеты должны поставить до 31 декабря этого года.

Realme — это китайская компания, которая занимается производством различных гаджетов. По оценке IDC, во втором квартале на нее приходилось 4,8% от общего числа поставленных в Россию смартфонов, в этом она уступает Xiaomi, Samsung и Apple. Сама Realme со ссылкой на данные исследовательской компании Canalys утверждала, что она - самый быстрорастущий бренд на российском рынке, и продажи за семь кварталов ее работы возросли на 5113%.

В 2017 году Госдума закупила 500 смартфонов Alcatel OT5019D PIXI 3 LTE Dual sim на сумму 2,6 млн рублей. Депутат седьмого созыва Татьяна Цыбизова ("Единая Россия") рассказала, что этим смартфоном она практически не пользовалась, оставив его помощнику. Другие депутаты, Константин Затулин и иАлексей Чепа, рассказал, что тоже не использовали телефон Alcatel, и по всем вопросам они пользуются личными аппаратами.

 


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