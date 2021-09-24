Двое полицейских потребовали у активиста по 100 тысяч рублей за оскорбивший их плакат

Старший сержант полиции Григорий Болдырев и сержант Александр Мельников 23 сентября подали гражданские иски с требованием взыскать с петербургского активиста Павла Иванкина по 100 тысяч рублей за оскорбивший их плакат, с которым он вышел к Гостиному двору в январе 2021 года, сообщил ЗАКС.Ру сам ответчик.

В иске сказано, что кроме плаката силовиков оскорбили грубые выражения, которые пикетчик позволил себе высказать в адрес сотрудников полиции во время задержания.

"Мне был причинен моральный вред, выразившийся в нравственном страдании, психическом переживании, возникшем, в связи с нанесенным публичным оскорблением, не имеющим под собой никаких оснований, чувстве несправедливого унижения чести как сотрудника органов внутренних дел, так и человеческого достоинства", — говорится в исковом заявлении.

На "оскорбительном" плакате Иванкина был размещён текст с кратким сравнением предположительно сотрудников полиции и отходов жизнедеятельности человека. За тот же плакат в январе 2021 года в отношении Иванкина возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

В разговоре с ЗАКС.Ру обвиняемый предположил, что денежную компенсацию могут потребовать ещё трое силовиков, которые также проходят по уголовному делу в качестве потерпевших.

Ранее, летом 2019 года, лингвистическая экспертиза по делу об оскорбления сотрудника полиции в отношении екатеринбуржца Станислава Мельниченко установила, что обращение в адрес сотрудника полиции, подобное употребленному на плакате Иванкина, не несет в себе признаки неприличной формы выражения. Позже Мельниченко назначили полгода исправительных работ.

Константин Леньков