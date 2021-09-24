СК возбудил дело из-за гибели пятерых туристов при восхождении на Эльбрус

Управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарской республике возбудило уголовное дело из-за гибели пятерых туристов при восхождении на Эльбрус, сообщили в СК РФ.

Как сообщили в СК, 23 сентября группа из 23 человек начала восхождение на Эльбрус, "Фонтанка.ру" пишет, что в группе были пять человек из Петербурга. Несколько человек на первом этапе отказались идти дальше и направились вниз. Оставшиеся 19 продолжили подъем, несмотря на ухудшение погоды. К 14:00 группа оказалась в условиях плохой видимости из-за сильного ветра и пурги, температура упала ниже -20 градусов.

На спуске, по решению гидов, группа разделилась. Во время спуска пять человек погибли: по предварительным данным, из-за переохлажденя. Оставшихся эвакуировали спасатели.

СК возбудил дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).