Сентябрь в Петербурге рискует оказаться самым холодным в XXI веке

Стабильно пониженная температура воздуха по сентябрьским меркам в Петербурге может привести к тому, что по итогам месяц станет самым холодным сентябрем за последние двадцать лет. День за днем синоптики фиксируют температуру ниже нормы в среднем на три градуса по Цельсию, отметил в своем Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 24 сентября не стало исключением, и на сегодняшний день не закончившийся сентябрь уже стал самым холодным в XXI веке, превзойдя показатели 2008 года: средняя температура держится на отметке 10,6 градусов.

"Однако до самого холодного сентября за всю историю инструментальных наблюдений за погодой в Северной столице нашему сентябрю очень далеко, там в лидерах далёкий 1894 год с результатом +7,0°", - добавил синоптик.

Отметим, что лето в Петербурге и на Северо-Западе в целом, наоборот, выдалось аномально жарким. В июне было побито сразу несколько городских температурных рекордов.