ЦИК не стал признавать результаты выборов в ГД недействительными по жалобе "Яблока"

Центральная избирательная комиссия 24 сентября рассмотрела жалобу "Яблока" на кампанию по выборам депутатов Государственной Думы. Партия потребовала признать недействиельныит результаты выборов депутатов Государственной Думы.

Представитель "Яблока" Григорий Макаров в ЦИКе напомнил, что пассивного избирательного права были лишены несколько кандидатов в парламентарии от партии. Это псковский политик Лев Шлосберг, журналистка Наталья Резонтова, Виктор Рау, Галина Фильченко, Николай Кузьмин и Елена Изотова, напомнил Макаров. Результаты выборов без участия этих кандидатов с лишением возможности избирателей проголосовать за них не отражают действительную волю россиян, считает представитель "Яблока".

Он добавил, что также партии пришлось указывать связь с иностранным агентом. Это антиагитация против "Яблока", заявил Макаров. По его словам, у "яблочников" были проблемы с агитацией и агитационными материалами. Действующая влатсь и другие партии проводили массовые мероприятия, тогда как "яблочникам" это запрещали со ссылкой на антикоронавирусные меры, сказал представитель партии. Часть людей не смогли проголосоать ни дистанционно, ни вживую не участке, отметил Макаров. Он уточнил, что в письменное жалобе партии такде перечислены различные нарушения во время выборов.

Члены Центризбиркома в ответ раскритиковали "Яблока". Секретарь ЦИК Наталья Бударина заявила, что партия сама совершает ошибки, а потом винит в этом избирком. Член комиссии Николай Левичев сказал, что удручен получением такой жалобы тогда, когда комиссия должна подводить итоги выборов. Левичев провел выборы в Петербурге. Он отметил, что петербургский кандидат от "Яблока" Борис Вишневский благодаря своим двойникам получил хайп и смог избраться в городской парламент.

- Действительно, Борис Лазаревич имел двойников только на выборах в Законодательное собрание [Петербурга], по федеральному округу [Госдумы] он был один с фамилией Вишневский, - добавил Левичев.

"Яблочник" Вишневский проходит в ЗакС, но не по округу, а по списку партии. По его территории на выборах в Госдуму также выдвинулся еще один Борис Вишневский с отчеством Иванович.

Член Центризбиркома Антон Лопатин сообщил, что на рабочей группе ЦИК подробно рассмотрели жалобу "Яблока". Снять кандидатов партии с выборов и лишить их пассивного избирательного парва комиссии пришлось для соблюдения закона и судебных решений, заявил Лопатин. Он добавил, что на обращения во время выборов ЦИК реагировал "молниеносно", а у "Яблоко" в жалобе нет конкретных примеров нарушений.

Лопатин предложил отказаться удовлетворять жалобу партии. За это присутствующие члены Центризбиркома проголосовали единоглассно.

София Саттарова