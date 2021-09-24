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Новости 11:20

МВД: У кандидата в депутаты Госдумы выманивали 10 млн рублей, угрожая заявлением об изнасиловании

фото ЗакС политика МВД: У кандидата в депутаты Госдумы выманивали 10 млн рублей, угрожая заявлением об изнасиловании

Мошенники пытались выманить у кандидата в депутаты Госдумы более 10 миллионов рублей, угрожая обвинением в изнасиловании, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По словам Волк, полиция пресекла "деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении крупных предпринимателей и медийных личностей". Она отметила, что эта группа разработала "схему, направленную на хищение средств состоятельных граждан путем обмана, в также дискредитацию лиц, которые баллотировались" в Госдуму восьмого созыва. О ком именно говорит Волк, не уточняется.

Так, рассказали в МВД, двое мошенников решили скомпрометировать одного "известного предпринимателя", уговорив приехать его в Краснодар для встречи с крупным бизнесменом: тот якобы планировал вложить в кампанию кандидата 20 млн рублей. В ресторане присутствовала девушка, которая, по сценарию мошенников, должна была сначала взять интервью у гостя, а затем сыграть роль изнасилованной. 

В напитки гостю подмешали неустановленное вещество, когда он почувствовал себя плохо, злоумышленница проводила его в номер, где задержалась на два с половиной часа, а затем ушла, рассказала Волк. После этого мошенники вернулись в отель и сообщили кандидату, что девушка заявила в полицию об изнасиловании. Ему предложили "закрыть" вопрос за 10 млн рублей. Кандидат от такого предложения отказался: после этого девушка заявила об изнасиловании в СК РФ, но к тому моменту четверых мошенников задержали. 

В отношении задержанных возбудили дела о покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе. При обысках у них нашли поддельные удостоверения сотрудников различных организаций и правоохранительных органов. 

 


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