МВД: У кандидата в депутаты Госдумы выманивали 10 млн рублей, угрожая заявлением об изнасиловании

Мошенники пытались выманить у кандидата в депутаты Госдумы более 10 миллионов рублей, угрожая обвинением в изнасиловании, передает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По словам Волк, полиция пресекла "деятельность группы, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении крупных предпринимателей и медийных личностей". Она отметила, что эта группа разработала "схему, направленную на хищение средств состоятельных граждан путем обмана, в также дискредитацию лиц, которые баллотировались" в Госдуму восьмого созыва. О ком именно говорит Волк, не уточняется.

Так, рассказали в МВД, двое мошенников решили скомпрометировать одного "известного предпринимателя", уговорив приехать его в Краснодар для встречи с крупным бизнесменом: тот якобы планировал вложить в кампанию кандидата 20 млн рублей. В ресторане присутствовала девушка, которая, по сценарию мошенников, должна была сначала взять интервью у гостя, а затем сыграть роль изнасилованной.

В напитки гостю подмешали неустановленное вещество, когда он почувствовал себя плохо, злоумышленница проводила его в номер, где задержалась на два с половиной часа, а затем ушла, рассказала Волк. После этого мошенники вернулись в отель и сообщили кандидату, что девушка заявила в полицию об изнасиловании. Ему предложили "закрыть" вопрос за 10 млн рублей. Кандидат от такого предложения отказался: после этого девушка заявила об изнасиловании в СК РФ, но к тому моменту четверых мошенников задержали.

В отношении задержанных возбудили дела о покушении на мошенничество и заведомо ложном доносе. При обысках у них нашли поддельные удостоверения сотрудников различных организаций и правоохранительных органов.