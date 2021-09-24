В России зафиксировали суточный антирекорд смертности от коронавируса

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 379 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 59 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 828 (антирекорд с самого начала пандемии), а сумели поправиться 15 828 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 2893 новых больных, в Петербурге – 1874 (на 176 больше, чем накануне), в Подмосковье – 1008. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1324 человека, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончались 59 (накануне – 53).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.