Новым главой Колпино стала единоросс Максимова

Муниципальный совет Колпино вечером 23 сентября провел выборы нового главы города вместо ушедшего в Законодательное собрание Петербурга Олега Милюты.

По словам местного депутата от "Яблока" Романа Волги, присутствовавшие проголосовали за кандидатуру представительницы "Единой России" Надежды Максимовой. Ранее она была заместителем Милюты. Также Маскимова руководит районным отделением "Единой России". В 2012-2019 годах работала главным помощником депутата ЗакСа Елены Киселевой.

- Больше претендентов не было, как и графы "против", - отметил Волга.

Кандидатуру утвердили единоглассно. Трое мундепов на заседании отсутствовали. Волга признался, что тоже голосовал "за", поскольку Максимова из всех депутатов вызывает у него "наименьшую антипатию".

- Вообще я выступал против утверждения повестки, так как был нарушен регламент и депутатам до заседания повестка не рассылалась, а должны были за 3 дня, - уточнил "яблочник".

Заместителем главы Колпино избрали председателя благотворительного фонда "Ижоры" Надежду Коковину ("Справедливая Россия"). Других претендентов на эту должность не было.

Напомним, Милюта возглавлял Колпино с 2018 года. По итогу выборов 2021 года, он прошел в городской парламент по списку региональной группы "Единой России". Новый созыв ЗакСа проведет свое первое заседание 29 сентября.

Фото: spb.er.ru