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Выборы 2021

Новости 12:33

Венедиктов заявил о корректности проведенного а Москве электронного голосования

фото ЗакС политика Венедиктов заявил о корректности проведенного а Москве электронного голосования

Главред "Эха Москвы" и глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов, сообщил, что вопреки массе претензий со стороны оппозиции к электронному голосованию подсчет голосов на выборах в Госдуму производился максимально корректно.

"Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня", - приводит его слова "Интерфакс".

По заверению спикера, не приходится говорить ни о взломах аккаунтов, ни о вбросах голосов в электронную систему.

Венедиктов. состоящий в столичной Общественной палате, неоднократно подвергался критике со стороны оппозиционно настроенных граждан за то, что поддерживает формат электронного голосования, благодаря которому, по мнению многих, в Москве имели место тотальные фальсификации. В столице "Единая Россия" набрала на выборах в ГД более 44%, тогда как на УИКах - только 36%. Отметим, что платформы для ДЭГ начали подвергаться кибератакам уже в начале первого из трех дней голосования.


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