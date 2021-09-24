Открывший стрельбу в пермском университете студент пришел в сознание

Студент, который открыл стрельбу в Пермском государственном университете, пришел в сознание, но остается в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Пермского края Анастасию Крутень.

"Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжелом состоянии", - сказала Крутень.

Число пострадавших, по ее словам, увеличилось до 47 человек. 12 пострадавших находятся в стационарах, один из них в тяжелом состоянии. Несколько человек перевезли в Москву, пять из них находятся в тяжелом состоянии и два в состоянии средней степени тяжести.

20 сентября один из студентов ПГНИУ открыл стрельбу в вузе. Шесть человек погибли, 28 получили ранения. Стрелка обезвредил сотрудник ДПС, который одним из первых оказался у главного корпуса университета. Сначала сообщалось, что напавший на вуз ликвидирован, но позже выяснлось, что его доставили в реанимацию.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В регион прибыли сотрудники центрального аппарата ведомства, в том числе глава СК Александр Бастрыкин. 23 сентября стало известно, что глава СК по Пермскому краю Сергей Сарапульцев найден мертвым в своем доме: по предварительным данным, он мог покончить с собой.