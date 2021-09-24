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Песков: Политическая сатира не должна переходить в сферу оскорблений

фото ЗакС политика Песков: Политическая сатира не должна переходить в сферу оскорблений

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался о свободе политической сатиры в России в контексте преследования создателей популярных шуточных роликов про придуманного дальневосточного политика Виталия Наливкина.

"Если она (сатира. - Прим ЗАКС.Ру) остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, их унижения и так далее, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это. Но мы знаем, что в законе есть положения, которые вменяют ответственность как раз за переход этой грани", - цитирует его позицию ТАСС.

При этом, по его признанию, грань "очень тонкая", а потому каждый случай требует отдельного тщательного разбирательства. Что касается творчества, посвященного Виталию Наливкину, то в руководстве РФ, отметил Песков, об этих скетчах ничего не знают.

Накануне в Уссурийске арестовали на 10 суток героиню сатирических роликов, в которых рассказывается о деятельности вымышленного чиновника Виталия Наливкина. Женщине, которая играет "официального представителя СК Марину Вульф", вменили повторное несоблюдение административных ограничений лицом, в отношении которого был установлен надзор (ч. 3 ст. 19.24 КоАП). Кроме того, суд счел, что на видео она незаконно носит форму.


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