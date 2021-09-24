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Новости 13:12

Центризбирком подвел итоги выборов в Госдуму

фото ЗакС политика Центризбирком подвел итоги выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия 24 сентября подвела итоги выборов депутатов Государственной думы. Члены комиссии подписали итоговый протокол и сводные таблицы об итогах голосования. 

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в списки избирателей было включено 109,2 млн человек. Из них проголосовали 51,72%, заявила председатель комиссии.

Больше всего голосов получила партия "Единая Россия" - более 28 млн. Она получает 126 мест в парламенте, сообщила Памфилова. По ее словам, по одномандатьным округам в Госдуму прошло 198 единороссов. В общей сложности "Единая Россия" получает 324 мандата депутатов федерального парламента. 

На втором месте по количеству голосов - КПРФ. По данным ГАС "Выборы", за партию голоса отдали 10,6 млн человек. КПРФ получает 57 мандатов: 48 мест по общему списку и 9 по одномандатным округам, сказала Памфилова. 

По 4,2 млн голосов с небольшой разницей получили ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду". Это по 19 мест у каждой партии по федеральному округу, сказала глава ЦИК. По одномандатным округам эсеры получили 8 мест, а ЛДПР - 2 места, сообщила Памфилова. Она добавила, что в итоге у "Справедливой России" 27 мест в парламенте, а у "жириновцев" - 21 место.

"Новые люди" получили 2,9 млн голосов и получат 13 мандатов. По одномандатному округу представители партии победить не смогли.

Остальные партии не перешли порог в 5% голосов за них, заявила председатель Центризбиркома. При этом, отметила Памфилова, у них получилось продвинуть своих одномандатников: "Гражданская платформа", "Родина" и Партия Роста - получают по одному мандату. Еще в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев, сообщила руководитель ЦИК.

Скриншот заседания ЦИК

Напомним, выборы проходили с 17 по 19 сентября. Данные о новых депутатах Госдумы от Петербурга и их проигравших конкурентах можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру

София Саттарова


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