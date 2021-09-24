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Песков: Не думаем, что нам нужно вмешиваться в споры ЦИК и Горизбиркома Петербурга

фото ЗакС политика Песков: Не думаем, что нам нужно вмешиваться в споры ЦИК и Горизбиркома Петербурга

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят необходимости вмешиваться в споры ЦИК и Горизбиркома Петербурга, передает РИА "Новости".

"Каждый действует в рамках своей компетенции. В данном случае это рабочая ситуация, не думаем, что нам нужно вмешиваться", - сказал Песков.

ЦИК давно и много критикует петербургский избирком. Комиссия отправила в Петербург на выборы специальную группу для контроля за голосованием. 

В конце августа недовольство ЦИК вызвала история с "массовой миграцией" членов УИК. 26 августа ТИК № 47 назначила членами и председателями участковых избирательных комиссий людей, которые на тот момент еще входили в составы других УИК, подведомственных ТИК № 48. Последний вывел их и еще нескольких человек из состава комиссий 31 августа. ЦИК раскритиковала такую "миграцию" и потребовала как минимум лишить должности председателя ТИК № 47 Елену Тюленеву за незаконные решения. В итоге 7-8 сентября Горизбирком отменил эти решения, а также освободил Тюленеву от должности.


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