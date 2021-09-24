Горячева из "Новых людей" представит Петербург в Государственной думе

"Новые люди" представили список своих депутатов в Государственной думе. Интересы петербуржцев представит секретарь регионального отделения партии 25-летняя Ксения Горячева. Полный список членов думской фракции опубликован на сайте политического объединения.

До избрания Горячева, зарегистрированная в Тюменской области, занимала должность младшего менеджера регионального развития в благотворительном фонде "Капитаны", основанном лидером "Новых людей" Алексеем Нечаевым. Организация занимается подготовкой молодых предпринимателей и разработкой образовательных программ для студентов. В своей предвыборной кампании Горячева говорила о необходимости реформ в системе образования. Она предлагала упразднить Рособрнадзор и ввести налоговую льготу для предприятий, которые будут принимать молодых сотрудников без опыта работы.

В Госдуму также прошел основатель партии, президент косметической компании Faberlic Нечаев и экс-глава Якутска Сардара Аксентьева, а также бывший кавээнщик Сангаджи Тарбаев. Всего у "Новых людей" будет 13 мест в нижней палате парламента.

"Единая Россия" получила конституционное большинство в новом созыве Государственной думы. У партии власти 324 мандата. На втором месте КПРФ - 57 мест. На третьем - "Справедливая Россия - За правду". Ее будут представлять 27 депутатов.

Константин Леньков, фото - Михаил Масленников