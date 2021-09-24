Смольный продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до конца октября

Смольный продлил ограничительные меры, введенные в Петербурге из-за эпидемии коронавируса, до 31 октября, документ опубликован на сайте городского правительства.

До этой даты в Петербурге сохранится требование носить маски в общественных местах, а также ограничение численности на мероприятиях - не более 75 человек без согласования со Смольным. В документе добавлена фраза: "если иное не предусмотрено Роспотребнадзором".

Также с 1 октября, согласно постановлению, руководители исполнительных органов госвласти, госучреждений и предприятий постоянно должны "обеспечивать наличие у не менее 80% работников либо QR-кода о вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 или документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины".