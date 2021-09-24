Минюст потребовал ликвидировать московских партнеров фонда "Правовая инициатива"

Минюст обратился в Басманный суд Москвы с иском о ликвидации некоммерческую организацию "Астрея" — московских партнеров правозащитного фонда "Правовая инициатива"*, передает "Новая газета".

Иск датирован 14 сентября, организация получила его 23-го числа. Формальным поводом стало то, что при внесении изменений в ЕГРЮЛ учредитель Людмила Польшикова указывала, что находилась в это время по прописке, но на самом деле была не там. В иске прописаны все ее частные передвижения на машине с марта 2020 по март 2021 года и то, какие решения она принимала за это время.

"Минюст указывает, что так как в указанные периоды времени учредитель находился в отъезде, то это считается грубым нарушением и имеет признаки "существенности, неоднократности и неустранимости"", — рассказали представители фонда.

"Астрея" была образована в 2007 году, в нее вошли адвокаты, правозащитники, исследователи в области российского и международного права. Совместно с "Правовой инициативой" организация подавала жалобы в ЕСПЧ, суд принял 66 положительных постановлений по этим делам. В том числе "Астрея" защищает права женщин и детей в России, занимается проблемой семейных похищений на Северном Кавказе, проблемой киберсталкинга, семейного и сексуализированного насилия.

*Внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов.