Генпрокуратура признала нежелательными две саентологические организации из США

Генпрокуратура признала нежелательными организациями на территории России "Библиотеку Л. Рона Хаббарда" и "Всемирный институт саентологических предприятий", сообщили представители ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что деятельность этих религиозных корпораций якобы "представляет угрозу безопасности Российской Федерации". В чем именно это выражается - ведомство не разъясняет, как и в других подобных случаев. Материалы переданы в Минюст для включения организаций в реестр.

Обе эти организации связаны с церковью саентологии. "Библиотека Л. Рона Хаббарда" ставит перед собой целью "сохранять работы Л. Рона Хаббарда в неизменности", владеет всеми авторскими правами на саентологические материалы. Всемирный институт саентологических предприятий - это сеть организаций, которые внедряют управленческие методики Хаббарда на предприятиях.