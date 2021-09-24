Суд вернул мандат депутату муниципалитета "Малая Охта" Морозовой

Красногвардейский районный суд 24 сентября удовлетворил иск Веры Морозовой к муниципальному образованию "Малая Охта" об оспаривании решения совета по лишению ее полномочий депутата, рассказала Морозова ЗАКС.Ру. В ноябре 2020 года совет "Малой Охты" большинством голосов лишил ее мандата из-за якобы совершенных ошибок в отчете о доходах. Нарушения в декларации нашла администрация губернатора, глава города написал об этом в муниципалитет, а депутаты МО, выслушав Морозову, сняли с нее полномочия. На заседании совета тогда еще депутат заявила, что никаких ошибок в декларации нет, и дала пояснения по придиркам к ее документу.

Морозова рассказала, что в суде тоже представила доказательства того, что декларация была составлена верно. По ее словам, суд ознакомился со всеми ее документами и запросил материалы проверки у администрации губернатора. После этого суд встал на сторону Морозовой и отменил решение совета по лишению ее полномочий. Решение обращено к немедленному исполнению, сообщила мундеп. Она уточнила, что совет может в течение месяца оспорить решение суда.

Напомним, в конце 2020 года ряд муниципалитетов лишил полномочий своих депутатов из-за якобы ошибок в декларациях. Оппозиционные депутаты заявили, что таким образом их провластные коллеги, вероятно, избавляются от конкурентов. Ряд МО с большим количеством оппозиционных мундепов решили выйти из состава Совета муниципальных образований в знак протеста против лишения полномочий коллег.

София Саттарова