           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:25

Получившие мандаты чиновники Смольного ушли со своих постов

фото ЗакС политика Получившие мандаты чиновники Смольного ушли со своих постов

В Петербурге лишились полномочий высокопоставленные чиновники Смольного, которые одержали победу на прошедших выборах и стали замещать выборные должности.

Вице-губернаторами, распоряжением главы города Александром Беглова, перестали быть Николай Бондаренко, курировавший благоустройство, и Александр Бельский, курировавший внутреннюю политику города.

С госдолжностью также расстались глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков, глава администрации Приморского района Николай Цед и глава Выборгского района Валерий Гарнец.

Из всех перечисленных фигур в Госдуму прошел только Николай Цед, остальные займутся законотворчеством в Мариинском дворце.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru